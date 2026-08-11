Die McDonald‘s-Filiale in der Klagenfurter Wiener Gasse verwandelt sich am 29. August im Rahmen der österreichweiten „Mäcci Summer Beats“-Tour für einen Abend in einen echten Club.

Die Eventreihe bringt den Sommer über DJs, Musik, limitierte Spezialitäten und Merch-Drops in ausgewählte Restaurants und schafft einen Treffpunkt für Nachtschwärmer. Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich, erklärt das Konzept der Tour: „Mäcci Summer Beats ist unsere Antwort auf den Wunsch vieler junger Menschen nach echten, gemeinsamen Erlebnissen.“

Kultur, Musik und Community zusammenkommen

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Kultur, Musik und Community zusammenkommen und McDonald’s auf eine neue Art erlebbar wird. Der Auftakt hat gezeigt, welches Potenzial in diesem Format steckt – und jetzt tragen wir diese Energie nach ganz Österreich“, ergänzt er. Der Eintritt zu der Veranstaltung direkt gegenüber den City Arkaden ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.