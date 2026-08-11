Klagenfurt: Baustelle in der Paradeisergasse – Geschäfte bleiben erreichbar

Ab 18. August beginnen in der Paradeisergasse umfangreiche Bauarbeiten. Die Betriebe bleiben während der gesamten Bauzeit geöffnet und für ihre Kund gut erreichbar, teilt die Wirtschaftskammer mit.

Ab Dienstag, 18. August, rollen in der Paradeisergasse die Bagger an. Bis voraussichtlich Anfang November wird der Abschnitt zwischen Neuer Platz und Bahnhofstraße umfassend saniert. Trotz der Baustelle läuft der Betrieb in den Geschäften wie gewohnt weiter – sämtliche Unternehmen bleiben geöffnet und sind zu Fuß jederzeit gut erreichbar, das teilt die Wirtschaftskammer Kärnten heute mit.

Sanierung in der Paradeisergasse in Klagenfurt

Im Zuge der Arbeiten werden Kanalisation, Straßenentwässerung, Regenwasserkanal, Trinkwasserleitung samt Hausanschlüssen sowie Fernwärme-, Strom-, Gas- und Telekommunikationsleitungen saniert bzw. neu errichtet. Damit wird die Infrastruktur in der Klagenfurter Innenstadt langfristig modernisiert und zukunftsfit gemacht. Während der Bauzeit ist die Paradeisergasse für den Autoverkehr gesperrt, die Domgasse bleibt befahrbar. „Uns ist wichtig, dass unsere Unternehmer:innen auch während der Bauarbeiten uneingeschränkt für ihre Kund:innen da sein können. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit der Stadt und den Stadtwerken frühzeitig für eine gute Baustellenkoordination und eine klare Kommunikation eingesetzt. Baustellen bringen immer Einschränkungen mit sich. Gleichzeitig sind moderne Leitungsnetze eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts“, betont WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm.

©WKK Am Foto:WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm

WKK begleitet Bauprojekt

Die Wirtschaftskammer Klagenfurt begleitet das Bauprojekt eng und steht in laufendem Austausch mit den Projektverantwortlichen, heißt es weiter. Ziel sei es, die Auswirkungen auf die Betriebe so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die notwendige Modernisierung der Infrastruktur rasch umzusetzen.



