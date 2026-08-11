Teurer Diebstahl in Klagenfurt: E-Bike trotz zweier Schlösser weg

Ein E-Bike verschwand am Montag in Krumpendorf (Kärnten) trotz doppelter Sicherung. Die bislang unbekannten Täter verursachten dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ein teures E-Bike wurde in Krumpendorf gestohlen. Die Täter knackten gleich zwei Schlösser.

Ein teures E-Bike wurde in Krumpendorf gestohlen. Die Täter knackten gleich zwei Schlösser.

Dreister E-Bike-Diebstahl im Bezirk Klagenfurt: Bislang unbekannte Täter stahlen am Montag, 10. August 2026, ein hochwertiges E-Bike. Das Fahrrad war im Ortsgebiet von Krumpendorf abgestellt und gleich mit zwei Fahrradschlössern gesichert. Zwischen 16 und 18 Uhr schlugen die Täter zu. Wie sie die beiden Schlösser überwanden und das E-Bike abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Schaden von mehreren Tausend Euro

Für den Besitzer entstand durch den Diebstahl ein erheblicher finanzieller Schaden. Laut Polizei beläuft sich dieser auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun nach den bislang unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Villacher Straße unter 059133 2587 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 20:49 Uhr aktualisiert