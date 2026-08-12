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/ ©Montage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Staubsauger im Auto und Geld.
In der vergangenen Nacht kam es zu einer Diebstahlsserie in Villach und Klagenfurt.
Klagenfurt/Villach
12/08/2026
Einbruch

Nächtliche Diebstahlsserie: Unbekannte plündern Staubsauger-Kassen

In der Nacht zum 12. August 2026 trieben bisher unbekannte Täter in Klagenfurt und Villach ihr Unwesen. Die Einbrecher hatten es gezielt auf das Bargeld an Tankstellen und Waschanlagen abgesehen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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In der Nacht zum heutigen Mittwoch, dem 12. August 2026, brachen bisher unbekannte Täter in Klagenfurt und Villach bei mehreren Staubsaugeranlagen die Kassen auf und stahlen daraus das Bargeld. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen, teilt die Kärntner Polizei mit.

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