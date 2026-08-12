Im Wörthersee verunglückt: Kärnten trauert um Literaturexperten

Die Landeshauptstadt Klagenfurt trauert um den Literaturexperten Wilhelm Huber, der am 9. August tödlich im Wörthersee verunglückte, wie die Stadtkommunikation bekannt gab.

Huber war mit dem Kunst- und Kulturbereich der Landeshauptstadt eng verbunden, mit vielen Klagenfurter Kulturgrößen befreundet und Mitbegründer der St. Veiter Literaturtage. Als Fachmann verfasste er viel beachtete Artikel für Medien wie Presse, Zeit, Brücke oder Standard.

„Ich bin erschüttert“

Zudem entdeckte und förderte er die Schriftstellerin Anna Baar, die 2022 den Großen Österreichischen Staatspreis erhielt. „Ich bin erschüttert über das plötzliche Ableben von Wilhelm Huber. Er war eine konstante Größe im Literaturleben unserer Stadt. Seine Leidenschaft und Begeisterung für Literatur werden in Klagenfurt fehlen“, betonte Kulturstadtrat Franz Petritz. Gemeinsam mit Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits sprach Petritz auch Hubers Lebenspartnerin, Dagmar Feyertag-Miessl, im Namen der Landeshauptstadt sein Beileid aus.