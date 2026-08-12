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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mopedfahrer und einen Mitarbeiter des Roten Kreuz.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Ferlach
12/08/2026
Polizeimeldung

Stein auf Fahrbahn: 15-Jähriger stürzte in Ferlach mit Moped

Ein Mopedunfall hat am Mittwochvormittag im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Rettungseinsatz geführt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Ein 15-jähriger Mopedlenker verunglückte auf der B 91 im Gemeindegebiet von Ferlach und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Jugendliche war gegen 11:15 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte.

Stein auf der Straße?

Ursache für den Sturz war offenbar ein Hindernis auf der Straße: „Der Verunfallte gab an, wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Stein zu Sturz gekommen zu sein“, schildert die Polizei. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Erstversorgte vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

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