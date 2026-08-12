Stein auf Fahrbahn: 15-Jähriger stürzte in Ferlach mit Moped

Ein 15-jähriger Mopedlenker verunglückte auf der B 91 im Gemeindegebiet von Ferlach und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Jugendliche war gegen 11:15 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte.

Stein auf der Straße?

Ursache für den Sturz war offenbar ein Hindernis auf der Straße: „Der Verunfallte gab an, wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Stein zu Sturz gekommen zu sein“, schildert die Polizei. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Erstversorgte vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.