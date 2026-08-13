„Rotjacken“ starten in die Saison

Mit dem ersten offiziellen Eistraining eröffnete der EC-KAC am Mittwoch sein Trainingscamp und damit die heiße Phase der Pre-Season.

Am Mittwochvormittag ist die Kampfmannschaft des EC-KAC in ihr Trainingscamp zur Vorbereitung auf die neue Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League gestartet. Head Coach Kirk Furey, Neo-Assistant Coach Christoph Brandner und Goaltending Coach Andrej Hočevar baten die Rotjacken zu einer 80-minütigen Eiseinheit.

Saisonstart für den EC KAC

Aus dem Future Team waren Torhüter Patrick Müller, die Verteidiger Filip Simovic und Gerrit Böhs sowie die Stürmer Manuel Wadel, Ben Öfner und Niclas Micelli mit dabei, gefehlt haben hingegen Simeon Schwinger und die Neuzugänge Travis St. Denis und Jan Drozg, die am Mittwoch ihre obligatorischen Belastungstests zu absolvieren hatten und daher im Sinne des Load Managements von der Arbeit am Eis freigestellt waren. Zum ersten Mal im Kreise ihrer neuen Mitspieler standen die im Sommer nach Klagenfurt gewechselten Mattias Göransson, Will MacKinnon und Jacob Hudson im Einsatz.