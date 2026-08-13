„All about nature“: Kinder gestalten Ausstellung in der Stadtgalerie mit

„ALL ABOUT NATURE“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung, die in der Stadtgalerie präsentiert wird. Im Rahmen eines EU-Projekts der Landeshauptstadt befasst sie sich mit dem ambivalenten Verhältnis zwischen Mensch und Natur im Hinblick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation. Die Künstlerin Astrid Langer ließ extra einen Teil der von ihr bemalten Wand frei, um den Kindern des Sommerkindergartens Feldkirchnerstraße die Möglichkeit zu bieten, die Malkreide selbst in die Hand zu nehmen und sich darauf zu verewigen.

„Wenn Kinderaugen leuchten“

„Wenn Kinderaugen leuchten, geht einem das Herz auf. Es ist für mich besonders schön, mitanzusehen, mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft die kleinen Künstlerinnen und Künstler hier am Werk sind. Dies zeigt wieder einmal aufs Neue, welche Bereicherung die Kunst für den persönlichen Lebensweg ist. Durch sie lernen wir, uns auszudrücken, zu fühlen und ein tieferes Verständnis für Ästhetik zu entwickeln“, so Referent für Kultur und Elementarpädagogik Stadtrat Franz Petritz.

Ausstellung geht noch bis 6. September

Die aktuelle Ausstellung „ALL ABOUT NATURE“ kann noch bis 6. September besucht werden. Über 30 Künstler setzten sich mit der Thematik Mensch und Natur in Form von Malerei, Grafik und Objektkunst auseinander, heißt es weiter. Sie verarbeiteten auf individuelle Art die Idylle, Krisen, aber auch die Hoffnung in Bezug auf das Potenzial der Veränderung. Die Türen der Stadtgalerie Klagenfurt stehen täglich, außer montags, von 10 bis 18 Uhr offen.