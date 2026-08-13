Zwei Millionen Euro für 50 regionale Projekte im Umland Klagenfurt

Im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung werden auch 2026 wieder viele innovative Projekte im ganzen Land umgesetzt. In den regionalen Arbeitsprogrammen sind heuer insgesamt 343 Projekte aufgelistet, die seitens des Landes und aus EU-Mitteln gefördert werden.

„Stärken und beleben den ländlichen Raum“

„Sie stärken und beleben den ländlichen Raum, sorgen für Wertschöpfung und entwickeln die jeweilige Region entscheidend weiter. Wir stellen jedes Jahr sicher, dass die Projekte in den Arbeitsprogrammen im Einklang mit den jeweiligen Regionalstrategien und dem Masterplan Ländlicher Raum stehen”, erklärt Orts- und Regionalentwicklungsreferent LHStv. Martin Gruber. Jeder Förder-Euro, der in den regionalen Arbeitsprogrammen investiert werde, löse in den Regionen 1,77 Euro an förderfähigen Kosten aus, informiert Gruber.

Regionales Arbeitsprogramm umfasst 50 Projekte

Das regionale Arbeitsprogramm der Carnica-Region Klagenfurt-Umland umfasst in diesem Jahr 50 vielfältige Projekte, die mit rund zwei Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt werden, heißt es weiter. Insgesamt belaufen sich die förderfähigen Kosten auf 3,2 Millionen. 31 Projekte befinden sich derzeit mitten in ihrer Umsetzung, acht sind bereits erfolgreich abgeschlossen und elf weitere sind in Planung. Die Fördermittel stammen dabei aus unterschiedlichen Programmen: So werden etwa 21 Projekte mit LEADER-Fördermitteln und 17 Projekte mit Mitteln aus der Orts- und Regionalentwicklung (ORE) des Landes unterstützt.

Krumpendorf, Pörtschach, Rosental und Co.

Mit dem „Miteinander-Raum“ in Krumpendorf entsteht in der Wörthersee-Gemeinde ein Ort der Begegnung für die Bevölkerung und lokale Vereine. Ziel ist ein barrierefreier, vielseitig nutzbarer Begegnungsraum für Kurse, Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten. Ebenfalls am Wörthersee wurde der erste barrierefreie Naturlehrpfad umgesetzt. Das Projekt verbindet Natur, Kunst und Wissen und ist im Landschaftsschutzgebiet Pörtschacher Halbinsel zu finden. In St. Margareten im Rosental wiederum wird an der Errichtung eines Draurastplatzes beim freien Seezugang „Kucher Au“ gearbeitet. Das Gebäude soll einen schattigen Platz sowie Erholungsmöglichkeit und Bewirtung für Einheimische und Gäste ermöglichen.

„Sind für uns ein zentrales Instrument“

„Diese Beispiele zeigen die Vielfalt der Projekte in der Carnica-Region Klagenfurt-Umland und mit wie viel Kreativität und Engagement vor Ort an der Weiterentwicklung und der Belebung der Region gearbeitet wird. Mein Dank gilt dem Obmann der Lokalen Arbeitsgruppe, Bürgermeister Christian Gamsler, und allen Verantwortlichen für ihren wichtigen Einsatz. Die regionalen Arbeitsprogramme sind für uns ein zentrales Instrument, um den ländlichen Raum zu stärken, Strukturen zu verbessern und gleichzeitig attraktive Angebote für Familien und Wirtschaft zu schaffen“, so Gruber.