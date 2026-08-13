Amira Aly sarkastisch: „Mom of the Year“

So mancher stand am Tag der Sonnenfinsternis ohne die spezielle Lichtschutzbrille da, welche es brauchte, um das Himmelsspektakel beobachten zu können. Darunter auch die bekannte Moderatorin und Podcasterin Amira Aly.

Als „Mom of the Year“ bezeichnete sich Amira Aly am 12. August 2026 in einer ihrer Instagram-Stories. Der Satz triefte vor Sarkasmus, denn: Wie viele andere auch hatte die gebürtige Kärntnerin vergessen, sich rechtzeitig um die speziellen Lichtschutzbrillen zu kümmern, welche es brauchte, um die gestrige Sonnenfinsternis beobachten zu können. Damit sie das Himmelsspektakel dennoch gemeinsam mit ihren beiden Söhnen miterleben konnte, griff sie zur Bastelschere und setzte kurzerhand eine Do-it-yourself-Option um. Diese wurde von Dr. Rüdiger Meinhold-Heerlein, dem Direktor der Klinik für Augenheilkunde in Essen-Mitte empfohlen. Das entsprechende Reel teilte sie ebenfalls in ihrer Story.

Aly hilft sich mit Nudelpackung

Die Rede ist von einer sogenannten „Camera obscura“ bzw. einer einfachen Lochkamera. Hierbei fällt Licht durch eine sehr kleine Öffnung in einen dunklen Kasten. In Alys Fall: eine Barilla-Nudelpackung. Auf die gegenüberliegende Seite klebte sie ein weißes Papier. Dort wurde später die Form der teilweise verdeckten Sonne indirekt sichtbar. Sozusagen „mit dem Rücken zur Sonnenfinsternis„, wie Aly erklärt. Warum das Ganze? Das erläutert Meinhold-Heerlein genauer: „Wenn man zu lange in die Sonne schaut, kann es zu einer Wärmeschädigung der zentralen Netzhaut kommen.“ Ob Alys Versuch von Erfolg gekrönt war, hat sie bislang übrigens noch nicht verraten.