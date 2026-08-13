Notfall am Wörthersee: Person lag bewusstlos auf Badeplattform

Doppelter Alarm am Wörthersee: Gleich zwei Einsätze forderten am Donnerstag die Einsatzkräfte. Eine Frau stürzte in der Teixelbucht; zudem lag eine bewusstlose Person auf einer Badeplattform.

Viel zu tun hatten Rettungsdienst, Wasserrettung und Feuerwehr am Donnerstag am Wörthersee.

Viel zu tun hatten Rettungsdienst, Wasserrettung und Feuerwehr am Donnerstag am Wörthersee.

Gleich zweimal mussten die Einsatzkräfte am Donnerstag an den Wörthersee ausrücken. Der erste Alarm ging wegen eines Sturzes ein: Wie Stefan Valentinitsch, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Pörtschach, gegenüber 5 Minuten bestätigte, stürzte eine Frau im seichten Gewässer der Teixlbucht am Südufer. Sie wurde aus dem Wasser geborgen und in weiterer Folge dem Roten Kreuz übergeben. Kurz darauf folgte die nächste Alarmierung.

Bewusstlose Person in Reifnitz

In Reifnitz befand sich eine bewusstlose Person auf einer Badeplattform. „Sie wurde von den Einsatzkräften erstversorgt und ebenfalls dem Rettungdienst übergeben“, so Valentinitsch. Im Einsatz standen außerdem die Wasserrettung Krumpendorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz und Pritschitz.