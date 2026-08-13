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Ein Bild auf 5min.at zeigt Badegäste im Wörthersee und ein Boot der Wasserrettung Krumpendorf.
Viel zu tun hatten Rettungsdienst, Wasserrettung und Feuerwehr am Donnerstag am Wörthersee.
Wörthersee
13/08/2026
Einsatz

Notfall am Wörthersee: Person lag bewusstlos auf Badeplattform

Doppelter Alarm am Wörthersee: Gleich zwei Einsätze forderten am Donnerstag die Einsatzkräfte. Eine Frau stürzte in der Teixelbucht; zudem lag eine bewusstlose Person auf einer Badeplattform. 

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Gleich zweimal mussten die Einsatzkräfte am Donnerstag an den Wörthersee ausrücken. Der erste Alarm ging wegen eines Sturzes ein: Wie Stefan Valentinitsch, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Pörtschach, gegenüber 5 Minuten bestätigte, stürzte eine Frau im seichten Gewässer der Teixlbucht am Südufer. Sie wurde aus dem Wasser geborgen und in weiterer Folge dem Roten Kreuz übergeben. Kurz darauf folgte die nächste Alarmierung.

Bewusstlose Person in Reifnitz

In Reifnitz befand sich eine bewusstlose Person auf einer Badeplattform. „Sie wurde von den Einsatzkräften erstversorgt und ebenfalls dem Rettungdienst übergeben“, so Valentinitsch. Im Einsatz standen außerdem die Wasserrettung Krumpendorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz und Pritschitz.

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