Falsche Geld-Rückholung: Klagenfurter verliert fünfstelligen Betrag

Einem Klagenfurter (69) wurde vorgegaukelt Opfer einer Betrugsmasche geworden zu sein. Dabei stand der eigentliche Schwindel erst noch bevor: Am Ende verlor der Mann eine hohe fünfstellige Summe.

Eine angebliche Spezialfirma nahm zwischen dem 4. und 13. Juli 2026 Kontakt zu einem 69-jährigen Klagenfurter auf. Die Unbekannten erzählten dem Mann, dass er in einem ausländischen Register als Betrugsopfer aufscheint und versprachen ihm, bereits verlorenes Geld zurückzuholen. Laut der Polizei wurde ihm außerdem eine gewinnbringende Veranlagung der rückgeholten Gelder in Aussicht gestellt.

Hoher fünfstelliger Betrag weg

Infolgedessen überwies der Mann einen niedrigen fünfstelligen Betrag. „Ein vermeintliches Treuhandkonto wurde eingerichtet, auf das ein niedriger fünfstelliger Betrag für ihn eingezahlt wurde“, so die Beamten weiter. Jedoch hatte der Mann keinen Zugriff auf das Konto. Dennoch kam er weiteren Aufforderungen nach und tätigte Zahlungen in fünfstelliger Höhe. Erst nachdem er Kontakt mit seiner Bank aufnahm, stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt. Der Klagenfurter erstattete daraufhin Anzeige. Laut den Ermittlern beläuft sich der Schaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.