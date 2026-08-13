Meterhohe Rauchwolke über Strau: Feuerwehren im Einsatz

Eine meterhohe Rauchwolke war am Donnerstag über der Ortschaft Strau im Bezirk Klagenfurt-Land zu sehen. Ursache war ein Heckenbrand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Kappel an der Drau wurden am Donnerstagvormittag nach Strau alarmiert. Bereits von Weitem war eine meterhohe Rauchwolke zu sehen. Deren Ursache war eine brennende Thujenhecke. „Aus bisher unbekannter Ursache standen rund 20 Meter in Vollbrand“, teilten die Florianis mit. Mit zwei Löschleitungen konnte das Feuer aber rasch abgelöscht werden. Anschließend wurde die Hecke noch auf Glutnester kontrolliert.