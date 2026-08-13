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/ ©FF Kirschentheuer
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine kilometerhohe Rauchwolke über Strau.
Die Feuerwehr rückte am Donnerstag nach Strau aus.
Strau
13/08/2026
Von Weitem zu sehen

Meterhohe Rauchwolke über Strau: Feuerwehren im Einsatz

Eine meterhohe Rauchwolke war am Donnerstag über der Ortschaft Strau im Bezirk Klagenfurt-Land zu sehen. Ursache war ein Heckenbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Kappel an der Drau wurden am Donnerstagvormittag nach Strau alarmiert. Bereits von Weitem war eine meterhohe Rauchwolke zu sehen. Deren Ursache war eine brennende Thujenhecke. „Aus bisher unbekannter Ursache standen rund 20 Meter in Vollbrand“, teilten die Florianis mit. Mit zwei Löschleitungen konnte das Feuer aber rasch abgelöscht werden. Anschließend wurde die Hecke noch auf Glutnester kontrolliert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine dichte Rauchwolke, die von einer Hecke aufsteigt.
©FF Ferlach |
Eine Thujenhecke brannte.
Ein bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute eine Hecke ablöschen.
©FF Kirschentheuer |
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Kappel an der Drau.
Ein bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute eine Hecke ablöschen.
©FF Kirschentheuer
Ein bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute eine Hecke ablöschen.
©FF Ferlach
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