Klagenfurter Kindergarten in Konkurs

Am 31. August 2025 schloss der privat geführte, englischsprachige Kindergarten „Dragonfly“ in der Villacher Straße. Als Grund wurden damals „politische und mediale Anfeindungen gegen den Kindergarten und die Eigentümerfamilie“ angeführt. 5 Minuten berichtete. Nun, ein Jahr später, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die „Dragonfly English Kindergarten GmbH“ am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Kindergarten insolvent

Aktuell liegen dem Alpenländischen Kreditorenverband keine Informationen über das Vermögen oder die Schulden des Unternehmens vor. Dienstnehmer seien keine betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Bernhard Fink aus bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 28. September 2026 eingereicht werden.