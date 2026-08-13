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Ein Bild auf 5min.at zeigt Mirjam Orasch mit drei Kindern an einem Tisch sitzen.
Der Kindergarten "Dragonfly" ist insolvent.
Klagenfurt
13/08/2026
Verfahren eröffnet

Klagenfurter Kindergarten in Konkurs

Vor einem Jahr wurde englischsprachige Kindergarten "Dragonfly" in Klagenfurt geschlossen. Nun folgte die Insolvenz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Am 31. August 2025 schloss der privat geführte, englischsprachige Kindergarten „Dragonfly“ in der Villacher Straße. Als Grund wurden damals „politische und mediale Anfeindungen gegen den Kindergarten und die Eigentümerfamilie“ angeführt. 5 Minuten berichtete. Nun, ein Jahr später, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die „Dragonfly English Kindergarten GmbH“ am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Kindergarten insolvent

Aktuell liegen dem Alpenländischen Kreditorenverband keine Informationen über das Vermögen oder die Schulden des Unternehmens vor. Dienstnehmer seien keine betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Bernhard Fink aus bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 28. September 2026 eingereicht werden.

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