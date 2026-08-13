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/ ©Robert Poscheschnig
Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Personen und mehrere Pohača-Napfkuchen.
Eine süße Spezialität wird am 30. August in Ferlach gefeiert.
Ferlach
13/08/2026
Am 30. August
#goodnews

Pohaca-Fest: Ferlach feiert traditionelle Germspezialität

Bereits zum 19. Mal geht am 30. August 2026 das Pohača-Fest in Ferlach über die Bühne. Im Mittelpunkt steht eine beliebte Rosentaler Germspezialität.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Das traditionelle Fest rund um das mit Zimt, Zucker und Rosinen gefüllte Gebäck geht im Gaston-Glock-Park bereits in seine 19. Runde. Veranstaltet von der Stadtgemeinde, beginnt das Programm um 9.30 Uhr mit einer vom Ferlacher Kirchenchor umrahmten Heiligen Messe. Im Anschluss stehen warme Kärntner Schmankerl sowie Kaffee und die süße Mehlspeise für die Besucher bereit. Zudem haben alle Interessierten in der hiesigen Backstube die Möglichkeit, das Handwerk des Pohača-Backens unter fachkundiger Begleitung selbst zu erlernen.

Die besten Pohača-Bäcker gesucht

Gesucht werden auch dieses Jahr wieder die schmackhaftesten Pohača-Kreationen der Region. Alle Backbegeisterten haben die Möglichkeit, ihre eigenen Spezialitäten beim Wettbewerb einzureichen. Die Anmeldung erfolgt online unter www.ferlach.at/pohacafest. Die eingereichten Gebäckstücke stehen vor Ort natürlich zur Verkostung bereit und können gekauft werden. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Transparenzhinweis:

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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