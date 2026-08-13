Baumwipfel traf Pensionisten (75) am Kopf

Gemeinsam mit seinem 43-jährigen Sohn war der 75-Jährige in einer Waldparzelle im Bezirk Klagenfurt-Land. Dort führten die beiden Männer Forstarbeiten durch. Im Zuge dessen fällten sie auch einen von Käfern befallenen Baum. Dabei wurde der Pensionist vom Baumwipfel am Kopf getroffen. „Der Sohn setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen.