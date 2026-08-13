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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 wurde am Donnerstag zu einem Forstunfall alarmiert.
Bezirk Klagenfurt-Land
13/08/2026
Bei Forstarbeiten

Baumwipfel traf Pensionisten (75) am Kopf

Bei Forstarbeiten im Bezirk Klagenfurt-Land wurde ein 75-jähriger Pensionist von einem Baumwipfel am Kopf getroffen. Sein Sohn alarmierte die Rettungskräfte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Gemeinsam mit seinem 43-jährigen Sohn war der 75-Jährige in einer Waldparzelle im Bezirk Klagenfurt-Land. Dort führten die beiden Männer Forstarbeiten durch. Im Zuge dessen fällten sie auch einen von Käfern befallenen Baum. Dabei wurde der Pensionist vom Baumwipfel am Kopf getroffen. „Der Sohn setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen.

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