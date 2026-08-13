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Ein Bild auf 5min.at zeigt Sportstadträtin Constance Mochar, Bürgermeister Christian Scheider, Helmar Steindl und Gerhard Schmid.
Sportdirektor Helmar Steindl wurde der Ehrpfennig verliehen.
Klagenfurt
13/08/2026
Zum Vereinsjubiläum

Klagenfurter Kajak-Urgestein geehrt

Der Kajakverein Klagenfurt (KVK) feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum – nämlich sein 90-jähriges Bestehen. Die treibende Kraft ist seit Jahrzehnten Sportdirektor Helmar Steindl.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)
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„Vereine wie der Kajakverein Klagenfurt zeigen, wie wichtig Sport für unsere Gesellschaft ist: Er verbindet Menschen, vermittelt Werte, schafft Gemeinschaft und spornt dazu an, über sich hinauszuwachsen. 90 Jahre Vereinsgeschichte – das sind neun Jahrzehnte voller Leidenschaft, Teamgeist, sportlicher Höchstleistungen und unzähliger unvergesslicher Momente auf dem Wasser. Großer Dank gilt allen voran Helmar Steindl – er ist seit Jahrzehnten der ewige Motor des Vereins. Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere ich im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und persönlich ganz herzlich!“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Ehrpfennig sowie Dank- und Anerkennungsurkunde

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Kajakverein zu einem der erfolgreichsten in ganz Österreich. Sportdirektor Helmar Steindl spielt nach wie vor eine große Rolle im Vereinsleben. Für seine Verdienste um den Kanusport als Sportler, Trainer, Funktionär und Förderer wurde ihm daher der Ehrpfennig verliehen. Zudem ist dem Kajakverein für seine Leistungen im sportlichen Bereich sowie anlässlich des 90-jährigen Bestehens Dank- und Anerkennungsurkunde überreicht worden. Sportreferentin Constance Mochar (SPÖ): „Ich bedanke mich bei allen engagierten Personen, die diesen Weg möglich machen. Dieses Jubiläum steht für Erfolg, Zusammenhalt und eine Zukunft voller neuer Chancen.“

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