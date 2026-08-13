Klagenfurter Kajak-Urgestein geehrt

„Vereine wie der Kajakverein Klagenfurt zeigen, wie wichtig Sport für unsere Gesellschaft ist: Er verbindet Menschen, vermittelt Werte, schafft Gemeinschaft und spornt dazu an, über sich hinauszuwachsen. 90 Jahre Vereinsgeschichte – das sind neun Jahrzehnte voller Leidenschaft, Teamgeist, sportlicher Höchstleistungen und unzähliger unvergesslicher Momente auf dem Wasser. Großer Dank gilt allen voran Helmar Steindl – er ist seit Jahrzehnten der ewige Motor des Vereins. Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere ich im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und persönlich ganz herzlich!“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Ehrpfennig sowie Dank- und Anerkennungsurkunde

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Kajakverein zu einem der erfolgreichsten in ganz Österreich. Sportdirektor Helmar Steindl spielt nach wie vor eine große Rolle im Vereinsleben. Für seine Verdienste um den Kanusport als Sportler, Trainer, Funktionär und Förderer wurde ihm daher der Ehrpfennig verliehen. Zudem ist dem Kajakverein für seine Leistungen im sportlichen Bereich sowie anlässlich des 90-jährigen Bestehens Dank- und Anerkennungsurkunde überreicht worden. Sportreferentin Constance Mochar (SPÖ): „Ich bedanke mich bei allen engagierten Personen, die diesen Weg möglich machen. Dieses Jubiläum steht für Erfolg, Zusammenhalt und eine Zukunft voller neuer Chancen.“