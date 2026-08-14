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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bus in der Klagenfurter Innenstadt.
Zwei Tage lang wird die Haltestelle von der Linie 8 nicht angepeilt.
Klagenfurt
14/08/2026
Aufgepasst

Klagenfurter Bus-Haltestelle wird zwei Tage nicht bedient

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird die Bushaltestelle in der Klagenfurter Gendarmeriestraße vorübergehend nicht bedient. Das teilte die Stadtwerke Klagenfurt AG am Donnerstag mit.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Die Asphaltierungsarbeiten finden zwischen dem 17. und dem 18. August 2026 statt. In dieser Zeit wird die Bushaltestelle in der Gendarmeriestraße nicht von den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) angefahren. Konkret betrifft das die Linie 8, welche den Heiligengeistplatz im 60-Minuten-Takt über die Mössingerstraße, die Messe und Viktring mit dem Bahnhof Klagenfurt-West verbindet. „Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Strohgasse“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den betroffenen Straßenzug.
©STW
Die Linie 8 muss die Gendarmeriestraße zwei Tage lang umfahren.
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