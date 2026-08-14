Klagenfurter Bus-Haltestelle wird zwei Tage nicht bedient

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird die Bushaltestelle in der Klagenfurter Gendarmeriestraße vorübergehend nicht bedient. Das teilte die Stadtwerke Klagenfurt AG am Donnerstag mit.

Die Asphaltierungsarbeiten finden zwischen dem 17. und dem 18. August 2026 statt. In dieser Zeit wird die Bushaltestelle in der Gendarmeriestraße nicht von den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) angefahren. Konkret betrifft das die Linie 8, welche den Heiligengeistplatz im 60-Minuten-Takt über die Mössingerstraße, die Messe und Viktring mit dem Bahnhof Klagenfurt-West verbindet. „Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Strohgasse“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG abschließend.