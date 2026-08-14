Frau stürzt im Gelände: 13 Bergretter rückten zu Rettung aus

Die Bergrettung wurde gestern um 16.39 Uhr zu einem Notfall an der nördlichen Seite der Spintikteiche gerufen. Eine Frau hatte sich bei einem Sturz im unwegsamen Gelände eine Schulterverletzung zugezogen.

„Da die Einsatzstelle mit einem normalen Fahrzeug aufgrund des unwegsamen Geländes und des Wurzelwerks nicht erreichbar war, erfolgte der Treffpunkt in Höflein. 13 Bergretter:innen rückten zum Einsatz aus“, heißt es von den Kräften in den sozialen Medien.

Frau erlitt Schulterverletzung

Auch ein Einsatzfahrzeug, welches seine Tauglichkeit unter Beweis stellen konnte, war dabei. Eine Frau hatte sich bei einem Sturz eine Schulterverletzung zugezogen, heißt es weiter. Die Erstversorgung erfolgte durch unseren anwesenden Arzt gemeinsam mit einem First Responder des Roten Kreuzes. Anschließend wurde sie mittels Tyromont-Trage und Vakuummatratze geborgen und dem Roten Kreuz übergeben, teilen die Bergretter abschließend mit.