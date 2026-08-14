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/ ©Bergrettung Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Bergrettung Klagenfurt.
Gestern rückte die Bergrettung Klagenfurt aus, da ein Notruf einer Frau einging.
Klagenfurt
14/08/2026
Einsatz

Frau stürzt im Gelände: 13 Bergretter rückten zu Rettung aus

Die Bergrettung wurde gestern um 16.39 Uhr zu einem Notfall an der nördlichen Seite der Spintikteiche gerufen. Eine Frau hatte sich bei einem Sturz im unwegsamen Gelände eine Schulterverletzung zugezogen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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„Da die Einsatzstelle mit einem normalen Fahrzeug aufgrund des unwegsamen Geländes und des Wurzelwerks nicht erreichbar war, erfolgte der Treffpunkt in Höflein. 13 Bergretter:innen rückten zum Einsatz aus“, heißt es von den Kräften in den sozialen Medien.

Frau erlitt Schulterverletzung

Auch ein Einsatzfahrzeug, welches seine Tauglichkeit unter Beweis stellen konnte, war dabei. Eine Frau hatte sich bei einem Sturz eine Schulterverletzung zugezogen, heißt es weiter. Die Erstversorgung erfolgte durch unseren anwesenden Arzt gemeinsam mit einem First Responder des Roten Kreuzes. Anschließend wurde sie mittels Tyromont-Trage und Vakuummatratze geborgen und dem Roten Kreuz übergeben, teilen die Bergretter abschließend mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Bergrettung Klagenfurt.
©Bergrettung Klagenfurt |
Gestern wurde die Bergrettung Klagenfurt zu einem Einsatz alarmiert.
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Eine Frau war in unwegsamem Gelände gestürzt.
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