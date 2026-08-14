Magistrat Klagenfurt: Bankomatkassen am Mittwoch außer Betrieb

Am Mittwoch, dem 19. August 2026, kommt es aufgrund von Umstellungs- und Wartungsarbeiten zu einer ganztägigen Abschaltung der Bankomatkasse. Betroffen sind sämtliche Kassen des Magistrats der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Zweck der Umstellung ist es, die Anbindung der Bankomatkassen zu verbessern und zugleich auch bestehende Bankomatterminals gegen neue auszutauschen, heißt es. Wegen des Terminal Tausches werden am Mittwoch, dem 19. August, keinerlei Zahlungen über das System möglich sein. Ab Donnerstag, dem 20. August 2026, sind alle Anwendungen wieder wie gewohnt verfügbar, teilt die Stadt weiter mit.