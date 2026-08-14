FreundschaftsRUN 2026: Inklusives Lauf-Event in Klagenfurt

Der Verein „Freundschaftsbänder“ veranstaltet am 19. September in der Leopold-Wagner-Arena den dritten „FreundschaftsRUN“. Menschen mit und ohne Behinderung sind eingeladen, sich gemeinsam für den guten Zweck zu bewegen.

Mit Bewegung kann man nicht nur dem eigenen Körper und Geist, sondern zu ausgewählten Anlässen auch der Allgemeinheit etwas Gutes tun, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit. Beispielsweise mit der Teilnahme am 3. „FreundschaftsRun“, durchgeführt und organisiert vom Verein „Freundschaftsbänder“. Dieser setzt sich für inklusiven Sport in Kärnten ein. Die Laufveranstaltung für die gute Sache findet am Samstag, 19. September 2026, in der Leopold-Wagner-Arena für Menschen mit und ohne Behinderung statt.

Jeder kann daran teilnehmen

Egal ob mit dem Rollstuhl fahrend, spazierend oder im Sprint – jeder kann daran teilnehmen. Eine Runde geht über 400 Meter und kann einmal oder so oft wie möglich innerhalb von zwei Stunden absolviert werden. „Der FreundschaftsRUN zeigt eindrucksvoll, wie man mit Sport ganz einfach Menschen miteinander verbinden kann. Die gemeinsame Freude an der Bewegung und der gute Zweck stehen im Vordergrund. Ich darf alle Interessierten einladen, an dieser wertvollen Veranstaltung teilzunehmen“, so Sportstadträtin Constance Mochar.