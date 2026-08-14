„Brandgefahr äußerst hoch“: Bürgermeister warnt vor Grillen im Freien

Die momentane Hitzewelle und ausbleibenden Regenfälle bedingen eine große Trockenheit. Aus diesem Grund wird erneut auf das hohe Brandrisiko aufmerksam gemacht.

Heute, Freitagfrüh, musste die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Brandeinsatz im Waldgebiet ausrücken. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auch letzte Woche, teilt die StadtKommunikation heute in einer Aussendung mit. „Da die Wälder und Wiesen aktuell staubtrocken sind, ist die Brandgefahr äußerst hoch!“

Warnung vor dem Grillen im öffentlichen Bereich

Aus diesem Grund warnt Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider vor dem Grillen im öffentlichen Bereich: „Die Situation ist gerade im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Immer wieder kommt es zu Einsätzen im städtischen Waldgebiet. Unser Ziel muss es sein, große Vorsicht im Umgang mit brennbaren Materialien walten zu lassen. Vor allem das Grillen erweist sich als sehr gefährlich und sollte deshalb auf öffentlichem Grund unbedingt unterlassen werden!“

Wälder vor Katastrophen schützen

Die allgemeine Trockenheit und die hohen Temperaturen bieten ein großes Potenzial für Waldbrände, heißt es weiter. Um die Wälder vor derartigen Katastrophen zu schützen, darf kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe entfacht werden. Ebenso ist das Grillen in diesem Bereich strengstens untersagt, wird betont. Außerdem ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände wie beispielsweise Zigaretten oder Zündhölzer wegzuwerfen. Solltest du auf Rauch oder Feuer aufmerksam werden, wählen bitte umgehend den Notruf 122, heißt es weiter. Die Waldbrandverordnung gilt nach wie vor in Klagenfurt.