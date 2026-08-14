Unrat entzündet: Brandeinsatz in Moosburg hat teures Nachspiel

Der Feuerwehreinsatz in Moosburg nahm zum Glück ein glimpfliches Ende. Jedoch betonen die Florianis: "Ein solches Feuer kann sich bei der aktuellen Trockenheit schnell zu einem Großschadensereignis ausweiten!"

Am Donnerstagabend ertönten die Sirenen in Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land. „Ein Anrufer sah einen Feuerschein und Rauch aufsteigen“, schildern die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Kreggab. Und tatsächlich: Im Bereich des Moosburger Mitterteiches entdeckten sie einen brennenden Unrathaufen.

Teures Nachspiel

Aus diesem Anlass verweisen die Florianis in den sozialen Medien nochmals auf die aktuell geltende Waldbrandverordnung. „Jegliches Feueranzünden sowie Wegwerfen glosender Zigaretten in Waldnähe ist strengstens verboten und wird mit einer Strafe bis zu 7.270 Euro geahndet“, so die Feuerwehrleute. Diese droht nun auch dem Verursacher des Feuers. Hinzu kommt eine Anzeige.