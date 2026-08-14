„Hier könnte ein Baum stehen“: Protest-Slogans zieren Klagenfurt

Greenpeace-Aktivisten nutzten Sprühkreide, um in mehreren Städten Österreichs und Deutschlands das Fehlen von Grünflächen zu kritisieren. Auch in Klagenfurt sind Sprüche, wie “Hier könnte ein Baum stehen” zu finden, etwa beim Landhaushof, dem Heiligengeistplatz oder dem Alten Platz.

Greenpeace fordert mehr Grün in Klagenfurt

Greenpeace appelliert mit der Guerilla-Aktion an die zuständigen Bürgermeister, die sogenannte „NaturStadt-Garantie“ zu unterzeichnen. Die Umweltschutzorganisation setzt sich damit für mehr Begrünung ein – denn Bäume und Grünflächen sorgen für Abkühlung und bieten lebenswichtigen Hitzeschutz. Für die Aktion wurden deshalb extra Orte ausgewählt, welche von Fußgängern stark frequentiert werden und an denen sich im Sommer die Hitze staut, wie etwa Gehsteige, Schulwege, schattenlose Haltestellen oder graue Plätze.

©Greenpeace | Die Hitze-Kritik prangt unter anderem am Heiligengeistplatz. ©Greenpeace | Ausgewählt wurden speziell Plätze, an denen sich im Sommer die Hitze staut. ©Greenpeace

„Kreide vergeht, doch das Problem bleibt“

Melanie Ebner, Greenpeace-Expertin für Boden- und Naturschutz sagt dazu: „Die Kreide vergeht, doch das Problem bleibt: Viele Städte und Gemeinden ersticken im Sommer unter Hitze und Beton. Grüne Parks und schattige Alleen verwandeln graue Städte in hitzefitte Orte, die Menschen schützen und auch tierischen Stadtbewohnern wie Igeln oder Vögeln ein Zuhause bieten.“