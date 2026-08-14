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/ ©Pexels / Christianna Otto
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie eine Frau mit einem Messer Gemüse schneidet.
Eine Frau muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.
Rosental
14/08/2026
Versuchter Mord?

Frau (49) stach mit Jausenmesser zu: Ehemann lebensgefährlich verletzt

Eine 49-jährige Frau steht am kommenden Dienstag wegen versuchten Mordes, vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung vor Gericht. Sie soll ihren Ehemann mit einem Jausenmesser attackiert haben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Im vergangenen Dezember eskalierte ein Streit zwischen dem Rosentaler Ehepaar – 5 Minuten berichtete. Im Zuge dessen griff die 49-jährige Frau zu einem Jausenmesser. Laut dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt stach sie dem 51-Jährigen in der Folge zweimal in die Brust sowie in den Bauch. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Stichverletzungen.

Prozessbeginn

Der Schwerverletzte wurde damals mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Frau wiederum festgenommen. Am kommenden Dienstag, dem 18. August 2026 muss sie sich nun vor einem Schwurgericht verantworten. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Hintergrund der angeklagten Tathandlung sollen übrigens Beziehungs- und Alkoholprobleme gewesen sein. Auch zum Zeitpunkt des Geschehens standen die beiden laut den Beamten „augenscheinlich unter Alkoholeinfluss„.

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