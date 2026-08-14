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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Marienschiffprozession am Wörthersee.
Die Marienschiffsprozession zieht von Klagenfurt über Velden bis Maria Wörth.
Wörthersee
14/08/2026
Zu Mariä Himmelfahrt

Schiffsprozession zieht wieder über den Wörthersee

Am Samstag, dem 15. August 2026, zieht die traditionsreiche Marienschiffsprozession bereits zum 72. Mal über den Wörthersee.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Am Abend des Hochfestes „Mariä Himmelfahrt“ zieht die Marienschiffsprozession bereits zum 72. Mal über den Wörthersee. Die diesjährige Feierlichkeit auf dem Wasser wird von mehreren Kirchenvertreter begleitet: Neben Diözesanbischof Josef Marketz und Bischof Hermann Glettler nehmen auch Domdekan Peter Allmaier sowie Pfarrer Josef Allmaier an der Fahrt teil.

Gelebte Tradition

Die Schiffe legen in Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Maria Wörth an. Erwartet werden auch heuer wieder tausende Besucher. Diese erwartet ein vielfältiges Rahmenprogramm; darunter auch kurze Ansprachen des Bischofs Hermann Glettler. Musikalisch begleitet wird die Schiffsprozession vom Chor- und Bläserensemble der Dommusik (Marienschiff) sowie von einem Quartett der Kärntner aus Maria Wörth (Begleitschiff). Die Tradition der Marienschiffsprozession reicht bis ins das Jahr 1954 zurück. Seit damals wird die Marienstatue jedes Jahr zu „Mariä Himmelfahrt“ in einer nächtlichen Schiffsprozession über den Wörthersee geführt.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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