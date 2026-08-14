Schiffsprozession zieht wieder über den Wörthersee

Am Samstag, dem 15. August 2026, zieht die traditionsreiche Marienschiffsprozession bereits zum 72. Mal über den Wörthersee.

Am Abend des Hochfestes „Mariä Himmelfahrt“ zieht die Marienschiffsprozession bereits zum 72. Mal über den Wörthersee. Die diesjährige Feierlichkeit auf dem Wasser wird von mehreren Kirchenvertreter begleitet: Neben Diözesanbischof Josef Marketz und Bischof Hermann Glettler nehmen auch Domdekan Peter Allmaier sowie Pfarrer Josef Allmaier an der Fahrt teil.

Gelebte Tradition

Die Schiffe legen in Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Maria Wörth an. Erwartet werden auch heuer wieder tausende Besucher. Diese erwartet ein vielfältiges Rahmenprogramm; darunter auch kurze Ansprachen des Bischofs Hermann Glettler. Musikalisch begleitet wird die Schiffsprozession vom Chor- und Bläserensemble der Dommusik (Marienschiff) sowie von einem Quartett der Kärntner aus Maria Wörth (Begleitschiff). Die Tradition der Marienschiffsprozession reicht bis ins das Jahr 1954 zurück. Seit damals wird die Marienstatue jedes Jahr zu „Mariä Himmelfahrt“ in einer nächtlichen Schiffsprozession über den Wörthersee geführt.