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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Schauspieler des Stücks "Die Träumer".
Das Ensemble des Jungen Theaters Klagenfurt.
Klagenfurt
14/08/2026
Am Mittwoch

Neues Theaterstück feiert Premiere in Klagenfurt

Eine obsessive Dreiecksbeziehung steht im Zentrum von „Die Träumer“: Das Stück des Jungen Theaters Klagenfurt feierte am Mittwochabend seine Premiere in der Klagenfurter theaterHALLE11.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am Mittwoch feierte „Die Träumer“ in der theaterHALLE11 in Klagenfurt seine Premiere. Das Ensemble des Jungen Theaters Klagenfurt präsentiert das von Bernardo Bertoluccis Film inspirierte Werk an insgesamt acht Abenden. Thematisiert wird die Geschichte einer obsessiven Dreiecksbeziehung, bei der Erotik, Liebe und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.

Junges Theater Klagenfurt lud zur Premiere

„Als Kulturreferent freut es mich sehr, dieses besondere Stück zu unterstützen um Raum für neue Perspektiven zu schaffen. Es zeigt wie eng Kunst, Leidenschaft und gesellschaftlicher Wandel miteinander verbunden sein können“, erklärt Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) abschließend.

Termine

  • An folgenden Terminen können sich Interessierte die Vorstellung jeweils um 20 Uhr ansehen:  15., 18., 19., 20., 21. und 22. August 2026.
  • Tickets können telefonisch unter 0660 960 5 912 oder per Mail an jtk@jungestheaterklagenfurt.at reserviert werden.

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