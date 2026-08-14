Neues Theaterstück feiert Premiere in Klagenfurt

Eine obsessive Dreiecksbeziehung steht im Zentrum von „Die Träumer“: Das Stück des Jungen Theaters Klagenfurt feierte am Mittwochabend seine Premiere in der Klagenfurter theaterHALLE11.

Am Mittwoch feierte „Die Träumer“ in der theaterHALLE11 in Klagenfurt seine Premiere. Das Ensemble des Jungen Theaters Klagenfurt präsentiert das von Bernardo Bertoluccis Film inspirierte Werk an insgesamt acht Abenden. Thematisiert wird die Geschichte einer obsessiven Dreiecksbeziehung, bei der Erotik, Liebe und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.

Junges Theater Klagenfurt lud zur Premiere

„Als Kulturreferent freut es mich sehr, dieses besondere Stück zu unterstützen um Raum für neue Perspektiven zu schaffen. Es zeigt wie eng Kunst, Leidenschaft und gesellschaftlicher Wandel miteinander verbunden sein können“, erklärt Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) abschließend.