Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizei verhaftet einen Mann.
Die Polizei fand bei zwei Verdächtigen mehr als erwartet.
Klagenfurt
15/08/2026
Seriendiebstahl?

Polizei stellt Juwelierdiebe – und findet mehr als erwartet

Nach einem Diebstahl bei einem Klagenfurter Juwelier stellte die Polizei zwei Verdächtige. Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Polizisten einen auffälligen Fund.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Was zunächst nur als Diebstahl eines einzelnen Goldarmbandes gesehen wurde, könnte Teil einer größeren Serie sein. Aber der Reihe nach. Zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren sollen am Freitag (14. August) versucht haben, Schmuck bei einem Juwelier in Klagenfurt zu stehlen.

Schmuck und viel Bargeld gefunden

Die Polizei durchsuchte die beiden Verdächtigen sowie deren Fahrzeug – und sie fanden so einiges, nämlich neben weiterem Schmuck auch Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der Menge an Schmuck und Bargeld sowie möglicher Verbindungen zu weiteren ähnlich gelagerten Taten erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass die beiden Männer gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben könnten.

Verdächtige nicht geständig

Die Polizei nahm beide Männer fest. Geständig sind der 28-Jährige und der 36-Jährige laut Polizei nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at