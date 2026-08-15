Polizei stellt Juwelierdiebe – und findet mehr als erwartet

Nach einem Diebstahl bei einem Klagenfurter Juwelier stellte die Polizei zwei Verdächtige. Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Polizisten einen auffälligen Fund.

Was zunächst nur als Diebstahl eines einzelnen Goldarmbandes gesehen wurde, könnte Teil einer größeren Serie sein. Aber der Reihe nach. Zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren sollen am Freitag (14. August) versucht haben, Schmuck bei einem Juwelier in Klagenfurt zu stehlen.

Schmuck und viel Bargeld gefunden

Die Polizei durchsuchte die beiden Verdächtigen sowie deren Fahrzeug – und sie fanden so einiges, nämlich neben weiterem Schmuck auch Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der Menge an Schmuck und Bargeld sowie möglicher Verbindungen zu weiteren ähnlich gelagerten Taten erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass die beiden Männer gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben könnten.

Verdächtige nicht geständig

Die Polizei nahm beide Männer fest. Geständig sind der 28-Jährige und der 36-Jährige laut Polizei nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.