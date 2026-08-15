Zu rauschig für Malle: Kärntner Polterrunde eskaliert am Flughafen

Eigentlich sollte es für acht Kärntner am Freitagabend zum Poltern nach Mallorca gehen. Doch die Reise war schon am Flughafen Klagenfurt vorbei: Der Pilot verweigerte zwei Männern den Mitflug – danach eskalierte die Situation.

Der Direktflug von Klagenfurt nach Mallorca lockt viele Polterrunden an, doch für eine achtköpfige Kärntner Männergruppe war die Reise am Freitagabend (14. August) schon am Flughafen Klagenfurt vorbei. Weil der Pilot zwei Männer aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mitnehmen wollte, eskalierte die Situation.

Pilot sagte „Nein“, dann kam die Polizei

Doch was ist passiert? Wie die Polizei informiert, wollte eine achtköpfige Polterrunde aus den Bezirken Klagenfurt-Land und Feldkirchen gegen 22.40 Uhr wollte nach Mallorca fliegen. Zwei Männer durften allerdings nicht mit: Der Pilot verweigerte ihnen laut Polizei wegen zu starker Alkoholisierung die Mitnahme. Das passte der Runde gar nicht: Es kam zu heftigen Diskussionen und schließlich musste die Polizei einschreiten. Auch dann war jedoch noch keine Ruhe. „Die beiden Männer beschimpften die einschreitenden Beamten und mussten zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion gebracht werden“, so die Polizei

Polizei muss noch einmal anrücken

Damit war die Sache allerdings noch immer nicht vorbei. Der Rest der Gruppe entschied sich wenig später dazu, das Flugzeug ebenfalls wieder zu verlassen. Erneut musste die Polizei zum Flughafen gerufen werden. Diesmal eskalierte die Situation laut Polizei noch stärker: „Dabei zeigten sich vier Personen äußerst aggressiv und es kam zu Handgreiflichkeiten mit den einschreitenden Beamten.“

©Georg Bachhiesl Die Passagiere starteten gestern Abend … ©Georg Bachhiesl … aufgrund einer Polterrunde verspätet in den Urlaub.

Mehrere Festnahmen und verletzter Polizist

Die Polizei nahm schließlich vier weitere Personen wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest. Eine weitere Person wurde wegen einer Verwaltungsübertretung vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Auch für die übrigen Passagiere hatte der Zwischenfall Folgen: Der Mallorca-Flug konnte erst mit mehr als einer Stunde Verspätung seine Reise fortsetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert