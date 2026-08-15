100 Jahre im Dienst der Klagenfurter: Feuerwehr feiert Jubiläum

Seit einem ganzen Jahrhundert rückt die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf aus, wenn Hilfe gebraucht wird. Zum 100. Geburtstag kann sich die Klagenfurter Feuerwehr auch über besonders starken Nachwuchs freuen.

Ein ganzes Jahrhundert im Dienst der Bevölkerung: Die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf im Norden Klagenfurts feiert an diesem Wochenende ihren 100. Geburtstag. Und um die Zukunft der Feuerwehr muss man sich offenbar wenig Sorgen machen – den 27 aktiven Mitgliedern stehen bereits 20 Nachwuchs-Florianis gegenüber.

Seit 1926 im Einsatz

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf im Jahr 1926. Das runde Jubiläum wurde nun mit einem Festakt und musikalischer Unterhaltung gefeiert. Aktuell zählt die Feuerwehr 27 aktive Mitglieder, darunter sieben Frauen. Besonders stark ist die Feuerwehrjugend aufgestellt: Ihr gehören 20 Kinder und Jugendliche an, zwölf davon sind Mädchen.

Mädchen schreiben Feuerwehrgeschichte

Einige von ihnen sorgten heuer bereits für eine Premiere. Erstmals trat eine reine Mädchengruppe aus dem Bezirk Klagenfurt-Stadt bei den Kärntner Landesmeisterschaften im Bronze-Bewerb an. Die Emmersdorferinnen erreichten dabei den vierten Platz. „100 Jahre FF Emmersdorf bedeuten 100 Jahre gelebte Verantwortung, Kameradschaft und Dienst an der Gemeinschaft. Herzliche Gratulation und alles Gute für die nächsten 100 Jahre“, so Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider.