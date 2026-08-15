Kultur unter freiem Himmel: Open-Air-Theater in Klagenfurt gestartet

Das Theater Waltzwerk zeigt beim Gustav-Mahler-Komponierhäuschen das Stück „WALD*“. Nach der erfolgreichen Premiere folgen noch sieben Open-Air-Aufführungen bis zum 23. August.

Auf der Naturbühne nahe dem Strandbad Maiernigg geht es bis 23. August um die Frage: Wie wollen wir leben?

Auf der Naturbühne nahe dem Strandbad Maiernigg geht es bis 23. August um die Frage: Wie wollen wir leben?

Das Gustav-Mahler-Komponierhäuschen dient diesen Sommer erneut als Kulisse für exklusive Kulturveranstaltungen. Noch bis zum 23. August führt das Theater „Waltzwerk“ dort unter freiem Himmel das Stück „WALD*“ auf. „Es freut mich besonders, dass dieses Theaterstück im Rahmen des EU-Projekts CLARITY zeigt, wie vielfältig und lebendig Kultur sein kann. Theater, Musik und Natur verbinden sich hier zu einem besonderen Erlebnis und eröffnen neue Sichtweisen“, betont Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) als zuständiger Kulturreferent. Ergänzend fand am Freitagabend vor der Aufführung eine angeregte Podiumsdiskussion statt.

Open-Air-Theater im Wald

Die Stückentwicklung verbindet eigene Texte mit Kompositionen im Spannungsfeld von Natur und Kultur. Das Publikum wird dabei angeregt, das persönliche Verhältnis zu Selbstbestimmung, Konsum, Zeit und Umwelt zu hinterfragen. Als Inspiration dient Henry David Thoreaus Werk „Walden“ aus dem Jahr 1845, für das sich der Autor zwei Jahre lang in eine kleine Waldhütte zurückgezogen hatte.