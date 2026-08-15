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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Ein Verkehrsunfall erforderte die Einsatzkräfte im Bezirk Klagenfurt-Land.
Bezirk Klagenfurt-Land
15/08/2026
Unfall

Auto erfasst zwei Motorradfahrer: Einsatz auf der Radsberg Straße

Eine 36-jährige Autolenkerin kollidierte am Samstagvormittag in einer Rechtskurve der Radsberg Straße mit gleich zwei Motorradfahrern. Die Einsatzkräfte rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der Radsberg Straße im Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten). Eine 36-jährige Autolenkerin kollidierte in einer leichten Rechtskurve zunächst mit einem 26-jährigen Motorradfahrer aus Wien. „Danach stieß sie noch gegen einen 53-jährigen Biker aus Niederösterreich, der hinter dem Wiener fuhr“, so die Beamten der Polizeiinspektion Ebenthal. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in der Folge mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 16:52 Uhr aktualisiert
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