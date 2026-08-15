Auto erfasst zwei Motorradfahrer: Einsatz auf der Radsberg Straße

Eine 36-jährige Autolenkerin kollidierte am Samstagvormittag in einer Rechtskurve der Radsberg Straße mit gleich zwei Motorradfahrern. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der Radsberg Straße im Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten). Eine 36-jährige Autolenkerin kollidierte in einer leichten Rechtskurve zunächst mit einem 26-jährigen Motorradfahrer aus Wien. „Danach stieß sie noch gegen einen 53-jährigen Biker aus Niederösterreich, der hinter dem Wiener fuhr“, so die Beamten der Polizeiinspektion Ebenthal. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in der Folge mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 16:52 Uhr aktualisiert