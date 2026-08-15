50-Jahr-Jubiläum: Stadt ehrt Klagenfurter Traditionsverein

Im Café Meran beging der 1. Pool Billard Club Klagenfurt sein 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten würdigte die Landeshauptstadt den 1976 gegründeten Traditionsverein mit der Dank- und Anerkennungsurkunde. „Vereine wie dieser prägen das sportliche und gesellschaftliche Leben unserer Stadt. Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und danke allen, die den Club über Jahrzehnte getragen und weiterentwickelt haben. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre im Café Meran“, erklärt Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) und Bürgermeister Christian Scheider (FSP) ergänzt: „Herzliche Gratulation an den 1. Pool Billard Club Klagenfurt zum großen Jubiläum sowie der Auszeichnung seitens der Landeshauptstadt.“

Billard-Turnier zum Jubiläum

Nach der Eröffnung der Feierlichkeiten am Freitagnachmittag sowie der offiziellen Begrüßung begann ein Turnier. Am Samstag wurde das Jubiläumsfest mit einem Frühschoppen fortgesetzt.