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/ ©Robert Poscheschnig
Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des EU-Kirchtags am Alten Loibl.
Beim EU Kirchtag treffen sich Grenzgänger aus Kärnten und Slowenien.
Alter Loibl
15/08/2026
Am 22. August

Grenzenlos feiern: EU-Kirchtag am Alten Loibl

Am Samstag, dem 22. August, findet am Alten Loibl bereits zum 22. Mal der EU-Kirchtag statt. Dabei wird wieder über die Grenzen hinweg getanzt und gefeiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Grenzüberschreitendes Feiern am Alten Loibl: Die Partnergemeinden Ferlach und Tržič laden am Samstag, dem 22. August 2026, zum 22. EU-Kirchtag ein. Das Traditionsfest würdigt die freundschaftliche Verbindung beider Länder, welche durch gelebte Zweisprachigkeit und gemeinsame Projekte gestärkt wird. Ab 10 Uhr treffen sich Besucher aus Kärnten und Slowenien, um zusammen zu tanzen und zu musizieren. Den Auftakt der Veranstaltung bildet eine Bergandacht.

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