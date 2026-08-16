Nackte Tatsachen: Aktkunst-Ausstellung eröffnet in Klagenfurt

Manche Körper erstrecken sich gleich über mehrere Bilder, ein anderer wurde Tausende Kilometer entfernt in einen Wandteppich geknüpft: Die neue Ausstellung „AKTuelles“ bringt ab 20. August außergewöhnliche Aktkunst nach Klagenfurt

Ab 20. August ist "AKTuelles" in der Galerie ART IST am Neuen Platz zu sehen.

Ab 20. August ist "AKTuelles" in der Galerie ART IST am Neuen Platz zu sehen.

Überlebensgroße Körper auf schwarzem Grund, klassische Aktzeichnungen und ein eigens in Nepal geknüpfter Wandteppich: In der Klagenfurter Galerie ART IST dreht sich ab 20. August alles um den menschlichen Körper. Unter dem Titel „AKTuelles“ zeigen Karl Nackler und Marlis Lepicnik aktuelle Arbeiten und ganz unterschiedliche Zugänge zur Aktkunst.

Körper ziehen sich über mehrere Bilder

Schon aufgrund ihrer Größe dürften vor allem die Arbeiten von Karl Nackler auffallen. Seine mit Kreide und Pastell auf schwarzem Grund geschaffenen Aktdarstellungen erstrecken sich teilweise über mehrere Bildsequenzen. Daneben zeigt er detailreiche Zeichnungen, bei denen Licht und Schatten die Formen des menschlichen Körpers hervorheben. Auch klassische Aktzeichnungen nach lebenden Modellen sind Teil der Ausstellung.

©zVg Marlis Lepicnik und Karl Nackler laden zu „AKTuelles“ ein.

Ein Akt wird zum Wandteppich

Einen anderen Zugang wählt Marlis Lepicnik. Eine ihrer stilisierten Aktarbeiten wurde in Nepal als großer Wandteppich geknüpft. In Klagenfurt ist dieser gemeinsam mit dem ursprünglichen Acrylbild zu sehen. Weitere Werke stammen aus ihrer Serie „borderlines“. Darin beschäftigt sich die Künstlerin mit den Grenzen des menschlichen Körpers und der Frage, wann diese Grenzen Schutz bieten und wann sie zur Berührungsfläche zwischen Menschen werden.

Vernissage am 20. August

Nackler und Lepicnik haben bereits mehrfach gemeinsam ausgestellt, unter anderem in Klagenfurt, Pörtschach, Wien, Köln und Slowenien. Die Ausstellung „AKTuelles“ wird am Donnerstag, 20. August, um 18 Uhr in der Galerie ART IST am Neuen Platz 7 in Klagenfurt eröffnet. Zu sehen sind die Arbeiten anschließend bis 24. Oktober 2026.