Pauli und Rocky suchen ein liebevolles Für-immer-Zuhause

Der eine ist ein kleiner Wirbelwind, der andere liebt gemütliche Schnüffelrunden: Pauli und Rocky könnten unterschiedlicher kaum sein. Eines haben die beiden TiKo-Schützlinge aber gemeinsam – sie wünschen sich Menschen, bei denen

Ein Zuhause, ein voller Futternapf und Menschen, die sie nicht im Stich lassen: Genau das wünschen sich viele Tiere, die derzeit im TiKo Klagenfurt auf ihre zweite Chance warten. Wir stellen heute zwei von ihnen vor – vielleicht ist ja genau jener Vierbeiner dabei, der schon bald Teil deiner Familie wird.

Der lebhafte Pauli sucht ein ruhiges Heim

Pauli ist ein aufgedrehtes und lebhaftes Kerlchen, das Menschen mit Hundeerfahrung und einer klaren Führung braucht. Für ihn sucht das TiKo ein kinderloses Zuhause in einem möglichst ruhigen und reizarmen Umfeld. Seine zukünftigen Besitzer sollten ihm mit Ruhe, Konsequenz und Verständnis begegnen. Auch gesundheitlich braucht Pauli besondere Aufmerksamkeit: Er hat Probleme mit den Knien, die operiert werden sollten.

©TiKo Klagenfurt Pauli würde gern in einem Heim ohne Kinder wohnen.

Steckbrief Pauli: Chihuahua

männlich

nicht kastriert

ca. 5 Jahre alt

Notfellchen Rocky wäre gerne Einzelprinz

Rocky ist ein ruhiger und gemütlicher Kerl, der besonders ausgiebige Schnüffelrunden genießt. Für ihn sucht das TiKo ein liebevolles Zuhause, in dem er als Einzelprinz leben darf und klare, liebevolle Strukturen bekommt. Aufgrund eines Herzproblems benötigt Rocky zweimal täglich Medikamente. Auch seine Zähne sind in einem schlechten Zustand. Sobald er medikamentös gut eingestellt ist, könnte zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise eine Zahnsanierung durchgeführt werden.

©TiKo Klagenfurt Rocky liebt ausgedehnte Schnüffelrunden.

Steckbrief Rocky: Pekinesen-Mischling

männlich

kastriert

ca. 10 Jahre alt