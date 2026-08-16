E-Scooter-Fahrer (15) flüchtet vor Kontrolle und rammt Polizisten

Gerade einmal 15 Jahre alt ist ein E-Scooter-Fahrer, der am Samstagabend in Klagenfurt vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Als die Beamten ihn schließlich stellen wollten, rammte er den Polizisten.

Am Samstag, 15. August 2026, war ein 15-Jähriger gegen 21 Uhr mit einem E-Scooter auf einem Gehweg in Klagenfurt unterwegs. Alleine war er darauf nicht: Laut Polizei nahm er eine weitere Person auf dem Scooter mit. Als Polizisten den Jugendlichen anhalten wollten, dachte dieser nicht daran, stehen zu bleiben. Stattdessen fuhr er einfach weiter. Eine zweite Polizeistreife überholte daraufhin den E-Scooter. Ein Beamter stellte sich auf dem Gehweg vor den Jugendlichen und forderte ihn zum Anhalten auf. Doch der 15-Jährige stoppte laut Polizei nicht rechtzeitig – und krachte mit dem Polizisten zusammen.

Jugendlicher und Polizist verletzt

Die Flucht endete damit für beide schmerzhaft: Sowohl der 15-Jährige als auch der Beamte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Für den Jugendlichen hat die nächtliche E-Scooter-Fahrt nun aber noch weitere ernste Folgen. „Der Jugendliche wird der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Zudem hat er mit mehreren verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen zu rechnen“, schildert die Polizei abschließend.