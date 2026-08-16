27-Jähriger flüchtet mit E-Bike vor der Polizei

Ein 27-jähriger wurde auf frischer Tat dabei ertappt, wie er versuchte, mehrere Fahrzeuge in der Klagenfurter Innenstadt zu öffnen. Als er die herannahende Polizeistreife erblickte, ergriff er jedoch umgehend die Flucht.

Ein 27-jähriger Algerier hat in der Nacht auf Sonntag für einen Polizeieinsatz in Klagenfurt gesorgt. Gegen 2.25 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er versuchte, mehrere geparkte Autos zu öffnen. Als eine Polizeistreife eintraf, schwang sich der Tatverdächtige auf ein E-Bike und ergriff die Flucht. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein – mit Erfolg: In einer Fußgängerunterführung klickten für den Mann schließlich die Handschellen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.

Teilweise geständig

Laut den Beamten zeigte sich der Mann bei der Einvernahme teilweise geständig zeigte. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.