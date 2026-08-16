Baustellen sorgen für mehrere Sperren in Klagenfurt

Bauarbeiten im Dr. Franz-Reinprecht-Weg sowie in der Paradeisergasse sorgen in Klagenfurt ab kommender Woche für Einschränkungen. Davon betroffen sind sowohl Anrainer als auch Verkehrsteilnehmende.

Die Energie Klagenfurt startet am Montag, dem 17. August 2026, ein umfassendes Ausbauprojekt zur Versorgung der Wohnanlage Dr. Franz-Reinprecht-Weg 3/5. Die Bautätigkeiten erstrecken sich über die Feldkirchner Straße, die Mantschehofgasse sowie den Dr.-Franz-Reinprecht-Weg und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2026 an. Während dieser Zeit ist die Mantschehofgasse gesperrt. „Die Zufahrt zu den angrenzenden Gewerbebetrieben und Liegenschaften bleibt erhalten“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG. „Der Verkehr sowie Radfahrer und Fußgänger werden sicher an der Baustelle vorbeigeführt.“

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Umfassende Baustelle im Zentrum

Zwischen Bahnhofstraße und Neuem Platz erneuern Magistrat und Stadtwerke ab 18. August 2026 zudem die Ver- und Entsorgungsleitungen der Paradeisergasse. Neben dem Austausch des Kanalnetzes für Ab- und Regenwasser werden Trinkwasserrohre erneuert sowie Strom-, Glasfaser-, Gas- und Fernwärmenetze angepasst beziehungsweise erweitert. Bis Ende November 2026 soll der Hauptteil fertiggestellt sein. „Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Paradeisergasse zwischen Neuer Platz und Bahnhofstraße vollständig für den Verkehr gesperrt“, so die Verantwortlichen der Stadtwerke, die aber versichern: „Der Zugang zu den Geschäften in der Paradeisergasse ist jederzeit gegeben.“ Die Umleitung erfolgt über die Doktor-Hermann-Gasse und die 8.-Mai-Straße. Die Zu- und Ausfahrt zur Lindwurmgarage bleibt ebenfalls uneingeschränkt möglich.