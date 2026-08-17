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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kinder mit Stadträtin Constance Mochar bei der Preisverleihung.
Nach Wochen voller Sport und Bewegung durften sich Klagenfurts Nachwuchssportler über Gewinne freuen.
Klagenfurt
17/08/2026
Preisverleihung
#goodnews

Sommersportschnuppern: Klagenfurt prämierte sportbegeisterte Kinder

Im Zuge des Klagenfurter Sommersportschnupperns hatten sportbegeisterte Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Donnerstagabend fand die große Preisverleihung statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Vom 13. Juli bis 7. August 2026 findet wieder das beliebte Klagenfurter Sommersportschnuppern für Kinder und Jugendliche im Alter von 1,5 bis 16 Jahre statt – 5 Minuten berichtete. „Es war auch heuer wieder ein voller Erfolg! Ich danke allen Vereinen, die teilgenommen und den Kindern das Ausprobieren neuer Sportarten ermöglicht haben“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ).

Preise für sportbegeisterte Kinder

Mit drei gesammelten Stickern auf dem Sportschnupperpass hatten die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen außerdem die Möglichkeit, am großen Sommersportschnupper-Gewinnspiel teilzunehmen. Verlost wurden dabei unter anderem Gutscheine, Sporttaschen, ein Fahrrad sowie viele weitere Sachpreise. „Ich bedanke mich beim Team des Klagenfurter Sportamtes und den Sponsoren. Herzliche Gratulation an die Kinder, die gewonnen haben, und ganz viel Spaß mit den Preisen“, so die Sportreferentin abschließend.

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