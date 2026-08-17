Nach Polterrunden-Eklat: Klagenfurter Flughafen-Chef klärt auf

Der aktuelle Vorfall rund um eine Kärntner Polterrunde, die stark alkoholisiert zum Abflug nach Mallorca kam, sorgt für Gesprächsstoff. Mehrere Passagiere durften den Flug nicht antreten, später kam es zu einem Polizeieinsatz. 5 Minuten hat exklusiv mit dem Geschäftsführer des Flughafen Klagenfurt, Maximilian Wildt, darüber gesprochen, was in solchen Situationen gilt und wie der Flughafen damit umgeht.

Interview mit Flughafen- Geschäftsführer Maximilian Wildt

5min.at: Herr Wildt, wie viele Drinks sind vor dem Abflug erlaubt?

Wildt: Die Terrasse unseres Bistros UDO & ROY ist gerade im Sommer sehr

beliebt – da beginnt die Urlaubsstimmung schon vor dem Abflug!. Ein Getränk zum Start in den Urlaub gehört für viele einfach dazu. Unsere Kolleg:innen achten aber natürlich darauf, dass es nicht zu viel wird, und weisen auch gerne einmal freundlich darauf hin, wenn es Zeit für die letzte Runde ist. Schließlich soll die gute Stimmung auch an Bord und am Urlaubsort weitergehen.

Darf man betrunken fliegen?

Der eine oder andere Drink ist natürlich kein Problem. Wenn jemand allerdings so stark alkoholisiert ist, dass er sich selbst oder andere gefährden könnte oder sich nicht mehr angemessen verhält, wird die Beförderung verweigert. Die Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter:innen steht hier an erster Stelle.

Aus welchen Gründen kann Passagieren eigentlich die Beförderung verweigert werden?

Das kann unterschiedliche Gründe haben. Dazu zählen beispielsweise starke Alkoholisierung oder der Einfluss von Drogen, aber auch ein Verhalten, bei dem Sicherheitsvorschriften oder Anweisungen des Personals nicht eingehalten werden – etwa auch ein Verstoß gegen das Rauchverbot. Entscheidend ist immer, dass die Sicherheit der Passagiere, der Crew und des gesamten Flugbetriebs gewährleistet ist. Wenn dieses Sicherheitsrisiko besteht, wird die Airline die Beförderung verweigern.

Wer entscheidet, ob jemand mitfliegen darf?

Die Entscheidung über die Beförderung trifft grundsätzlich die jeweilige Airline beziehungsweise die verantwortliche Flugbesatzung und letztlich der Kapitän. Der Flughafen entscheidet grundsätzlich nicht, wer an Bord gehen darf. Wenn unsere Kolleg:innen eine problematische Situation wahrnehmen, reagieren sie selbstverständlich und ziehen bei Bedarf weitere Sicherheitskräfte oder auch die Polizei hinzu.

Wie ist der Flughafen auf solche Situationen vorbereitet?

Unsere Kolleg:innen sind entsprechend sensibilisiert und geschult und wissen, wie sie in solchen Situationen vorgehen. Wichtig ist, möglichst früh zu reagieren, ruhig zu bleiben und eine Situation nicht eskalieren zu lassen. Dabei arbeiten wir eng mit den Airlines, unseren Sicherheitskräften und der Polizei zusammen.

Was sagen Sie Passagieren, die schon vor dem Abflug ordentlich feiern?