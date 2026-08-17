Schwerer Unfall in Klagenfurt: Motorradfahrer (76) mit Pkw kollidiert

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagfrüh in Klagenfurt. Ein 76-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw und wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt ist am Montagvormittag ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt ist am Montagvormittag ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt ist am Montagvormittag ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Pkw. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete umgehend Erste Hilfe.

Kollision an Kreuzung

Der Unfall ereignete sich am Montag, dem 17. August, gegen 8.45 Uhr. Ein 26-jähriger Klagenfurter war mit seinem Pkw auf der Kirchengasse in südlicher Richtung unterwegs. An einer Kreuzung kam es aus bislang unbekannter Ursache zur rechtwinkeligen Kollision mit einem 76-jährigen Motorradfahrer aus Klagenfurt. Dieser war auf der Flatschacher Straße in Richtung Osten unterwegs.

Polizeistreife leistet Erste Hilfe

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Kurz nach dem Unfall kam zufällig eine Polizeistreife an der Unfallstelle vorbei. Die Beamten begannen sofort mit der Ersten Hilfe, regelten den Verkehr und verständigten die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 26-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.