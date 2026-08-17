Das Stadtcafé der Diakonie in Klagenfurt steht nach 23 Jahren vor einer Neuausrichtung. Weil eine wichtige Förderung ausläuft, endet die bisherige Form der Ausbildung. Für den beliebten Treffpunkt werden nun neue Lösungen gesucht.

Das Stadtcafé der Diakonie de La Tour in der Klagenfurter Innenstadt steht vor einer Neuausrichtung. Nach 23 Jahren als Ausbildungsbetrieb für Jugendliche mit Behinderung läuft die bisherige Förderung aus. Das Café soll aber als inklusiver Treffpunkt erhalten bleiben.

Mehr als 55 Jugendliche ausgebildet

Seit über zwei Jahrzehnten ist das Stadtcafé in der Lidmanskygasse ein besonderer Ort in Klagenfurt. Neben dem Cafébetrieb bot es Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigung die Möglichkeit, im Rahmen einer integrativen Berufsausbildung Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln. Mehr als 55 junge Menschen konnten über die Jahre ihre Ausbildung in dem Betrieb absolvieren und wurden auf ihrem Weg in die Berufswelt begleitet.

Förderung endet mit Jahresende

Die Unterstützung für das notwendige Ausbildungspersonal wurde bislang zu einem großen Teil vom Sozialministeriumservice getragen. Diese Förderung läuft nun aus. „Die bisherige Förderung gibt es ab 2027 nicht mehr“, erklärt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Die beiden derzeit noch in Ausbildung befindlichen Lehrlinge können ihre Lehre dennoch abschließen – künftig in anderen Einrichtungen der Diakonie und weiterhin mit Unterstützung des Sozialministeriumservice.

Stadtcafé soll als Begegnungsort bleiben

Aufgeben möchte die Diakonie den Standort allerdings nicht. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie das Stadtcafé gemeinsam mit der angrenzenden Galerie de La Tour weitergeführt werden kann. „Wir prüfen gerade, wie wir das Stadtcafé in Verbindung mit der Galerie de La Tour weiterhin als inklusiven Ort der Begegnung nutzen können“, so Körner. Als Beispiel nennt die Diakonie das Café gernda in Klagenfurt-Harbach, das zeigt, wie inklusive Gastronomie erfolgreich umgesetzt werden kann.

Betrieb läuft weiter

Für Gäste bleibt das Stadtcafé vorerst wie gewohnt geöffnet. Der Betrieb läuft weiterhin von Montag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 14 Uhr. Die Diakonie betont, dass es nicht um das Ende des Stadtcafés gehe, sondern um eine Weiterentwicklung des Projekts. Ziel sei es, den beliebten Treffpunkt in der Klagenfurter Innenstadt auch künftig zu erhalten.