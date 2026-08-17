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/ ©Fotomontage Canva/Bettina Nikolic
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Schaf vor dem Klagenfurter Landesgericht.
Am Mittwoch findet die Verhandlung statt.
Kärnten
17/08/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Schaf musste eingeschläfert werden: Vorwurf landet vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt steht eine Verhandlung wegen mutmaßlich vernachlässigter Tierpflege an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Am Landesgericht Klagenfurt stehen in dieser Woche gleich mehrere Gerichtsverhandlungen auf dem Programm, bei denen auch Tiere involviert sein sollen. Ein für Mittwoch terminierter Fall behandelt einen Vorwurf der vernachlässigten Pflege, der für ein Tier mit dem Tod endete.

Schaf eingeschläfert

Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel wird einer erwachsenen Person vorgeworfen, „einem Schaf unnötige Qualen zugefügt zu haben, indem (die Person) es unzureichend versorgt haben soll und es diesbezüglich an einer chronischen Herz- und Skelettmuskeldegeneration gelitten habe und letztlich eingeschläfert werden musste.“

Unschuldsvermutung

Die angeklagte Person muss sich wegen des Verdachts der Tierquälerei vor Gericht verantworten. Für die Verhandlung ist eine Dauer von einer Stunde anberaumt, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

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