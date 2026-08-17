Keutschach: Streit um Entlassung von Finanzverwalterin geht in die Zielgerade

Nach 19 Dienstjahren wurde die Finanzverwalterin der Gemeinde Keutschach am See gekündigt, die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der fristlosen Entlassung liegt jetzt beim Gericht.

Am Landesgericht Klagenfurt steht das Arbeitsgerichtsverfahren um die fristlose Entlassung einer langjährigen Finanzverwalterin der Gemeinde Keutschach am See vor dem Abschluss. Nach 19 Dienstjahren war der Mitarbeiterin vom Bürgermeister Gerhard Oleschko fristlos entlassen worden, weil sie Unterlagen an ein Mitglied des Kontrollausschusses ausgehändigt habe.

Vertrauensbruch und Verstoß?

Während der Bürgermeister dies als klaren Vertrauensbruch und Verstoß gegen seine ausdrückliche Weisung wertet, Unterlagen nur innerhalb von Sitzungen zu prüfen, bestreitet die Klägerin eine solche Vorgabe. Am letzten Verhandlungstag sagte auch die jetzige Amtsleiterin aus und bestätigte die Existenz einer klaren Weisung des Bürgermeisters, wie aus Medienberichten hervorgeht. Demgegenüber thematisierte die Personalvertreterin der Gemeinde mögliche formale Mängel beim Ablauf der Trennung: Sie sei von Oleschko zwar telefonisch über die Entlassung informiert worden, habe jedoch keinen schriftlichen Kündigungsgrund erhalten.

Entscheidung erfolgt schriftlich

Mit der Einvernahme der letzten Zeugen und der erstmaligen Aussage des Bürgermeisters wurde das Beweisverfahren nun geschlossen. Nach mehreren Verhandlungstagen liegt die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der fristlosen Entlassung beim Gericht. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt, heißt es.