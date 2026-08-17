„Legende ist zurück“: Klagenfurter Nachtlokal kündigt Rückkehr an

Die Klagenfurter Nachtszene darf sich möglicherweise auf ein Comeback freuen: Der „Paris Club“, der seit 2019 zu den festen Anlaufstellen des Kärntner Nightlifes gehörte, scheint seine Rückkehr anzukündigen.

Nachdem die Party-Ära in der Herrengasse im Jahr 2024 nach rund fünf Jahren vorerst ihr Ende gefunden hatte, verdichten sich nun die Hinweise auf ein mögliches Revival des beliebten Lokals.

„Legends never die“

Den Auftakt für die Gerüchteküche machte vor wenigen Tagen ein erstes Posting mit dem Titel „Legends never die“. Das dazugehörige Bild auf dem Instagram-Account „paris.klagenfurt“ zeigte einen Phönix, der sich aus der Asche erhebt und über die Kärntner Landeshauptstadt fliegt. Nur drei Tage später folgte der nächste Hinweis: Das Foto eines pinken Lamborghinis, versehen mit dem Schriftzug „Paris Club Comeback“.

Noch kaum Details

Hinsichtlich der genauen Details halten sich die Verantwortlichen derzeit allerdings noch bedeckt. Ob der Club an seinen alten Standort zurückkehrt oder eine neue Location bezieht, bleibt vorerst offen. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal heißt es dazu unmissverständlich: „Ihr habt es euch gewünscht! Jetzt hat das Warten ein Ende: Die Legende ist zurück! Noch lauter noch schöner und mitten im Herzen von Klagenfurt. Wir freuen uns auf das Opening und wollen euch alle herzlich einladen. Klagenfurt hat sein Lieblingsclub zurück.“

„Vorbereitungen laufen“

Die Ankündigung stieß in den sozialen Medien auf große Begeisterung. Die beiden Beiträge sammelten rasch rund 800 Likes und lösten eine Welle an positiven Kommentaren aus der Community aus. Auch in der Profil-Biografie des Accounts heißt es vielversprechend: „Vorbereitungen laufen“. Wann genau die Türen für das Opening öffnen, bleibt allerdings abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 17:27 Uhr aktualisiert