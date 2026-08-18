Die Betreiber des "Harry-Potter-Cafés" in Klagenfurt möchten etwas Neues wagen. Ganz verschwinden soll das "PHOENIX" aber nicht: Im besten Fall erhebt es sich unter neuer Führung noch einmal aus der Asche.

Für Fantasy-Fans und Nerds aller Art ist es seit Jahren eine besondere Adresse mitten in Klagenfurt: Das „PHOENIX Book“-Café (das von den Besuchern meist als „Harry-Potter-Café“ bezeichnet wird) am Alten Platz verbindet Kaffee und Kuchen mit Büchern und Fanwelten rund um Harry Potter, Marvel oder Star Wars. Doch nun steht eine große Veränderung an. Die Betreiber Josie Engl und Gert Wakonig möchten sich nach acht Jahren zurückziehen und suchen jemanden, der das außergewöhnliche Lokal übernimmt.

Aus einer Idee beim Frühstück wurde ein besonderes Café

Entstanden ist das Konzept aus einer gemeinsamen Gedankenspielerei der beiden: Was würden sie machen, wenn sie im Lotto gewinnen würden? Die Antwort war ein Lokal, das Kaffeehaus, Buchhandlung und Erlebniswelt miteinander verbindet, wie Wakonig gegenüber der Kleinen Zeitung verrät. Der Lottogewinn blieb zwar aus, doch die Idee wurde weitergedacht und schließlich war es so weit: 2018 eröffnete das „magische“ Café in einem ehemaligen Modegeschäft am Alten Platz. Auf zwei Etagen entstand eine fantasievoll gestaltete Welt, in der neben Speisen und Getränken auch Bücher, Süßigkeiten und zahlreiche Fanartikel angeboten werden.

Betreiber wollen noch einmal etwas Neues wagen

Nach acht Jahren möchten die heute 54-jährige Engl und ihr 55-jähriger Partner beruflich möglicherweise noch einmal andere Wege einschlagen. Das Café soll deshalb allerdings nicht zwangsläufig verschwinden. Vielmehr suchen die beiden nach einem Nachfolger, der den bestehenden Betrieb fortführt oder ihm mit eigenen Ideen eine neue Richtung gibt. Übernommen werden können die rund 220 Quadratmeter große Fläche samt Gastronomieausstattung, Einrichtung und Warenbestand. Im Lokal gibt es insgesamt 40 Sitzplätze, weitere 30 Gäste finden im Außenbereich Platz. Auf Wunsch können außerdem der Name „PHOENIX“, das bisherige Konzept sowie Website und Online-Shop weitergeführt werden. Bei der Übergabe wollen Engl und Wakonig ihren Nachfolger unterstützen und ihr über Jahre gesammeltes Wissen weitergeben. Ob sie ihm einen sprechenden Hut aufsetzen wollen, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht, ist der Redaktion nicht bekannt.