Neue Förderung: Über 80.000 Euro für Klagenfurter Gemeinden

Neue LED-Straßenlaternen, sparsamere Elektrogeräte oder mehr Schatten im Kindergarten: Zwölf Gemeinden im Bezirk Klagenfurt bekommen für solche Projekte finanzielle Unterstützung vom Land Kärnten.

Insgesamt fließen beim sogenannten kommunalen Energieeffizienzbonus mehr als 80.000 Euro. Dahinter steckt eine Förderung, mit der Gemeinden bei Investitionen unterstützt werden, die langfristig Energie und damit auch laufende Kosten sparen sollen.

Von Straßenlaternen bis zum Kindergarten

Was mit dem Geld umgesetzt wird, unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. In Köttmannsdorf fließt die Förderung etwa in die Anschaffung energieeffizienter Elektrogeräte. Techelsberg investiert in eine Außenbeschattung für den Kindergarten. In Moosburg wiederum geht es um die Straßenbeleuchtung: Dort sollen bestehende Leuchten auf energiesparende LED-Technik umgestellt werden.

Projekte kosten insgesamt mehr als 260.000 Euro

Die zwölf geförderten Gemeinden investieren insgesamt mehr als 260.000 Euro in ihre Projekte. Das Land steuert davon mehr als 80.000 Euro bei. Kärntenweit stehen für den Energieeffizienzbonus heuer 400.000 Euro zur Verfügung. Energiereferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) erklärt: „Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung, notwendige Investitionen in die Energiewende nicht alleine finanzieren zu können. Mit dem Kommunalen Energieeffizienzbonus schaffen wir wichtige Anreize, Vorhaben umzusetzen, und entlasten die Gemeinden gleichzeitig finanziell.“ Die Investitionen sollen zudem dazu beitragen, den Energieverbrauch und damit langfristig die Kosten der Gemeinden zu senken.