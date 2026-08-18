Prozess um Mordversuch: „Die Mama hat den Papa abgestochen“

„Die Mama hat den Papa abgestochen, ruf 144!“ Zwei Kinder mussten im Dezember Dramatisches miterleben – und dürften ihrem schwer verletzten Vater das Leben gerettet haben. Nun steht ihre Mutter wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Schreckliche Szenen sollen sich vergangenen Dezember im Bezirk Klagenfurt-Land abgespielt haben. Eine Frau (damals 49) soll ihren Ehemann mit einem Messer attackiert haben, dieser überlebte nur knapp. Am Dienstag (18. August) musste sie sich am Landesgericht Klagenfurt wegen versuchten Mordes verantworten. Eine entscheidende Rolle im Prozess spielen die beiden gemeinsamen Kinder.

Ehemann lebensgefährlich verletzt

Was sich am 5. Dezember 2025 in einem Haus im Bezirk Klagenfurt-Land abgespielt haben soll, beschäftigt nun ein Schwurgericht. Wie berichtet, soll eine damals 49-Jährige im Zuge eines Streits mit einem Jausenmesser auf ihren Ehemann eingestochen haben. Der 51-Jährige wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Beim Prozess am Dienstag wurden nun weitere Details zu jener Nacht bekannt.

Kinder dürften Vater das Leben gerettet haben

Besonders dramatisch: Die beiden gemeinsamen Kinder waren damals erst elf und 13 Jahre alt und befanden sich während der Auseinandersetzung im Haus. Wie der ORF berichtet, soll der Sohn Teile der Attacke mitbekommen haben und anschließend zu seiner Schwester gelaufen sein und ihr zugerufen haben: „Die Mama hat den Papa abgestochen, ruf 144!“ Die Mutter soll den beiden nachgelaufen sein, um einen Notruf zu verhindern, doch die Kinder sperrten sich in einem Zimmer ein und riefen die Rettung. Damit dürften sie ihrem Vater letztlich das Leben gerettet haben: Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus geflogen und dort notoperiert.

Jahrelange Alkohol- und Beziehungsprobleme

Vor Gericht wurde auch die Vorgeschichte der Familie thematisiert. Die Beziehung soll bereits seit längerer Zeit von heftigen Konflikten und massivem Alkoholkonsum geprägt gewesen sein. Auch Polizeieinsätze soll es zuvor gegeben haben, die Kinder waren zeitweise außerhalb der Familie untergebracht. Am Tattag waren beide Ehepartner stark alkoholisiert. Beim Mann wurden laut Prozessbericht 3,1 Promille festgestellt, bei der Angeklagten 3,4 Promille.

Streit eskalierte – Jausenmesser im Spiel

Aus einem zunächst offenbar banalen Konflikt soll sich an jenem Nachmittag ein ausufernder Streit entwickelt haben. Der Mann soll versucht haben, sich in einen anderen Raum zurückzuziehen. Seine Frau sei ihm jedoch mehrfach gefolgt. Schließlich kam das Jausenmesser ins Spiel. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte zweimal auf ihren Ehemann einstach. Die Verletzungen waren so schwer, dass akute Lebensgefahr bestand. Die Verteidigung schilderte die Situation anders. Demnach sei die Frau während des Streits wiederholt weggeschoben worden. Die Messerattacke sei aus der eskalierten Situation heraus entstanden. Die Angeklagte bekannte sich nicht des versuchten Mordes, sondern der absichtlich schweren Körperverletzung schuldig.

Zunächst bestritt sie den Stich

Bei ihrer Befragung vor Gericht sorgte die Angeklagte allerdings zunächst für Widersprüche. Anfangs stellte sie einen gezielten Stich in Abrede und erklärte sinngemäß, ihr Ehemann sei ihr ins Messer gelaufen. Nach einer Unterbrechung der Verhandlung räumte sie schließlich ein, zugestochen zu haben. Sie bestritt jedoch, dass sie ihren Mann töten habe wollen. „Mir war nicht bewusst, dass er verletzt war, ich habe nicht einmal Blut gesehen“, erklärt sie laut ORF vor Gericht. Weiters erklärt sie, dass sie selber schon einmal einen Schraubenzieher in den Bauch bekommen habe und auch nicht in Lebensgefahr gewesen sei. Unmittelbar vor der Attacke habe sie sich von ihrem Ehemann bedroht gefühlt.

Prozess wird mit Zeugen und Gutachten fortgesetzt

Die Einvernahme der Angeklagten dauerte am Dienstagvormittag noch an. Im weiteren Verlauf sollen Zeugen gehört und mehrere Gutachten behandelt werden. Außerdem sollen dem Gericht Aufzeichnungen der früheren Befragungen der beiden Kinder vorgeführt werden. Für die Angeklagte gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.