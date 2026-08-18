Stadtrat Geier: „Das ist keine Verkehrspolitik mit Plan. Das ist Planlosigkeit.“

Für Wirtschaftsstadtrat Julian Geier ist die finanzielle Belastung vor allem außerhalb der Badesaison unverständlich: „Besonders sauer stößt mir auf, dass Familien auch außerhalb der Saison zahlen müssen, wenn sie den Spielplatz im Europapark besuchen wollen oder eine Runde in der Ostbucht spazieren gehen. Der Wörthersee ist unser wichtigstes Naherholungsgebiet und darf nicht zur Gebührenzone werden“, so Geier.

Kritik vom Stadtrat

Neben den Gebühren verweist die Initiative auf Defizite bei den Fahrradabstellplätzen in der Ostbucht: Aufgrund des Mangels an Abstellmöglichkeiten werden Fahrräder häufig an Bäumen oder Laternen befestigt, heißt es in der Aussendung. Geier kritisiert das Vorgehen der Klagenfurter Verkehrspolitik deutlich: „Parkgebühren erhöhen, aber gleichzeitig nicht einmal genügend Fahrradständer bereitstellen – das ist keine Verkehrspolitik mit Plan. Das ist Planlosigkeit. Wer den Menschen ständig erklärt, sie sollen auf das Fahrrad umsteigen, muss auch die notwendige Infrastruktur dafür schaffen. Es kann nicht sein, dass beim Kassieren sofort gehandelt wird und bei den Rahmenbedingungen erst irgendwann nachgebessert werden soll.“

„Parken mit Plan“

Über die Ostbucht hinaus beinhaltet die Initiative „Parken mit Plan“ weitere Forderungen für das Stadtgebiet. Dazu zählen 30 Minuten kostenloses Parken in der Innenstadt, die Rückkehr der dortigen Parktarife auf das Niveau von 2024 sowie der Verzicht auf eine weitere Ausdehnung der Gebührenzonen.